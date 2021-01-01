Ленинский пр., 114
Московский пр., 183-185. лит.А

Дизайн и пошив штор на заказ

Рассчитайте стоимость пошива штор с помощью нашего калькулятора прямо сейчас и получите скидку 10% на материалы

Каталог

Ткани
Карнизы
Рулонные шторы
Жалюзи
Аксессуары
Фурнитура

Услуги

Дизайн штор и текстиля
Выезд дизайнера
Выезд замерщика
Пошив штор и текстиля
Монтаж карнизов и солнцезащиты
Развеска и отпаривание штор

Вот почему выбирают нас

Любая сложность

Собственный швейный цех и профессиональные мастера позволят выполнить любое оформление - от стандартных окон в квартире до самых сложных конструкций в загородном доме, офисе, гостинице или ресторане.

Большой выбор

У нас Вы найдете в наличии большой и уникальный ассортимент тканей и аксессуаров для декорирования интерьера, что значительно уменьшает стоимость и сроки исполнения заказа.

Команда специалистов

Наш салон штор уже более 12 лет осуществляет услуги по пошиву штор, ламбрекенов, покрывал и имеет солидный опыт и внушительное портфолио выполненных работ

Индивидуальный подход

Наши талантливые дизайнеры готовы произвести замер, помочь в выборе тканей и карнизов, и в самые короткие сроки разработать уникальный дизайн-проект в любом из существующих стилей.

Портфолио

Классика XXI века
Классика XXI века
Смотреть все проекты

Как мы работаем

Знакомство
с помещением
Выезд на объект либо обсуждение в салоне
Разработка проекта
Отрисовка эскизов до полного утверждения
Заключение договора
Калькуляция и внесение предоплаты
Монтаж
и пошив
Монтаж карнизов, пошив штор
Сдача
заказа
Расчет, получение заказа

Вызовите
дизайнера на дом

Он покажет образцы материалов, проведет консультацию, произведет замер, поможет составить техническое задание.

на Ленинском
на Московском