Дизайн и пошив штор на заказ
Рассчитайте стоимость пошива штор с помощью нашего калькулятора прямо сейчас и получите скидку 10% на материалы
Вот почему выбирают нас
Любая сложность
Собственный швейный цех и профессиональные мастера позволят выполнить любое оформление - от стандартных окон в квартире до самых сложных конструкций в загородном доме, офисе, гостинице или ресторане.
Большой выбор
У нас Вы найдете в наличии большой и уникальный ассортимент тканей и аксессуаров для декорирования интерьера, что значительно уменьшает стоимость и сроки исполнения заказа.
Команда специалистов
Наш салон штор уже более 12 лет осуществляет услуги по пошиву штор, ламбрекенов, покрывал и имеет солидный опыт и внушительное портфолио выполненных работ
Индивидуальный подход
Наши талантливые дизайнеры готовы произвести замер, помочь в выборе тканей и карнизов, и в самые короткие сроки разработать уникальный дизайн-проект в любом из существующих стилей.
Портфолио
Как мы работаем
с помещением
и пошив
заказа
Вызовите
дизайнера на дом
Он покажет образцы материалов, проведет консультацию, произведет замер, поможет составить техническое задание.